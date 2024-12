Boletim médico diz que Lula fará novo procedimento nesta quinta

Presidente foi submetido a cirurgia na madrugada de terça-feira (10). A cirurgia, chamada trepanação, consistiu em uma perfuração do crânio. "Não é uma abertura do crânio importante. Há uma cicatrização espontânea", explicou o médico Mauro Suzuki sobre o procedimento, que durou cerca de duas horas.

O sangramento decorreu do acidente doméstico sofrido pelo presidente no dia 19 de outubro. Na ocasião, ele bateu a nuca ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada.