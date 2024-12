Josias: É improvável que sentença contra Caiado e Mabel se mantenha

É probabilíssimo que essas decisões sejam revistas nas instâncias superiores. Não que não tenha havido irregularidade, mas a pena de inelegibilidade imposta a Caiado, que já se declara de antemão candidato à presidência em 2026, e a cassação de Mabel e da vice dele são draconianas demais para o delito que é atribuído ao Caiado. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias considera que a hipótese mais provável será a revisão das punições impostas a Caiado e Mabel, com a adoção de medidas mais brandas.

Ao calibrar suas decisões, a Justiça Eleitoral costuma analisar se o delito imputado ao acusado teve ou não peso no resultado da eleição. Quer me parecer muito improvável que a Justiça Eleitoral, em suas instâncias superiores, vá considerar que alguns jantares oferecidos por Caiado na sede do governo em Goiás tenham sido determinantes para o resultado da eleição e para a vitória do candidato dele.

De toda maneira, é um vexame. Caiado não deveria ter utilizado as instalações do governo para fazer jantares políticos. A legislação contempla penas alternativas a essas máximas. Há outras possibilidades de punir esse delito se a Justiça Eleitoral considerar que ele foi cometido, como multas e coisas do gênero. Acho improvável que essa sentença se mantenha. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.