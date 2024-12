'Ele passou bem a noite e está de bom humor', diz médico de Lula

Ontem, os médicos que cuidam do presidente falaram sobre a cirurgia e o estado de saúde do presidente. "Ele dormiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado e foi extubado. Está estável, conversando normalmente, se alimentando e ficará em observação nos próximos dias", disse Kalil.

Esse é um tipo de complicação comum principalmente em pessoas de maior idade. Às vezes, nem lembra da queda, e o hematoma pode aparecer meses depois. Como fizemos o acompanhamento, percebemos que o hematoma aumentou.

Rogério Tuma, médico

O sangramento está situado entre o cérebro e a membrana meninges. [Ele] Está com as funções neurológicas preservadas.

Marcos Stavale, médico

Do acidente à UTI: a cronologia

19/10: Queda no banheiro. O presidente Lula sofre um acidente doméstico no Palácio da Alvorada. Ele teve uma queda no banheiro e abriu um corte na cabeça que provocou sangramento do cérebro. Foi internado do hospital Sírio Libanês em Brasília.

20/10: Liberado da internação sem poder viajar. Primeiro boletim médico aponta que Lula foi liberado, mas com a orientação de evitar viagens aéreas de longa duração para reduzir riscos.