Na UTI, Lula é autorizado a receber visitas apenas de familiares

Novo boletim médico de Lula Imagem: Divulgação: Sírio Libanês

A cirurgia, chamada trepanação, consistiu em uma perfuração do crânio. Pelo orifício foram introduzidos drenos para conter um sangramento. "Não é uma abertura do crânio importante. Há uma cicatrização espontânea", explicou o médico Mauro Suzuki sobre o procedimento, que durou cerca de duas horas.

O sangramento decorreu do acidente doméstico sofrido pelo presidente no dia 19 de outubro. Na ocasião, ele bateu a nuca ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada.

Lula deve montar um gabinete no Sírio assim que deixar a UTI. A expectativa é que o presidente despache desse gabinete até finalmente deixar o hospital e voltar a Brasília.

A previsão é que o presidente retorne à capital federal no começo semana que vem. "Tudo depende dessa evolução, um dia a mais ou um dia a menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem", afirmou ontem (10) Kalil.