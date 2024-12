'Novo procedimento de Lula é de baixíssimo risco,' analisa médico

O novo procedimento que será realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (12), é considerado de "baixíssimo risco", afirmou o médico Luís Borba, professor de neurocirurgia da UFPR (Universidade Federal do Paraná), durante participação no UOL News, do Canal UOL.

Existe na literatura algumas complicações, mas na grande maioria das vezes é um procedimento de baixíssimo risco. É um cateterismo. O contraste vai dizer para onde está indo o sangue. O médico experiente, no momento que vê que tem comunicação com vasos para outras áreas, ele não faz. O risco é muito pequeno.