Pensão militar é 100% do salário, e civil ganha 60%; veja outros benefícios

Proporcionalmente, o maior déficit é da previdência militar. Embora os R$ 49,7 bilhões de déficit da categoria equivalha a 11,6% do total, o rombo per capita é 16 vezes superior ao do INSS. Enquanto cada aposentado ou pensionista do INSS gera R$ 9,4 mil de déficit por pessoa ao ano e os servidores públicos civis geram rombo de R$ 69 mil, os militares têm déficit de R$ 159 mil por beneficiário, segundo relatório de junho do TCU (Tribunal de Contas da União), que alertou sobre os "privilégios" dos aposentados das Forças Armadas.

A arrecadação do setor militar quase não cobre suas despesas. A do setor privado cobriu 65%, a dos servidores civis 41,9%, enquanto "o sistema dos militares arrecadou apenas R$ 9,1 bi e gastou R$ 58,8 bi, perfazendo a extremamente pequena proporção de 15,47% da despesa que causa ao erário", comparou na época o ministro do TCU Walton Alencar.

O UOL procurou o Ministério da Defesa, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. Os militares também têm alguns direitos restringidos: Eles não têm direito à greve, não podem se candidatar a cargo público quando na ativa e não recebem horas extras e adicional de periculosidade.