PF indicia mais três militares em inquérito de tentativa de golpe de Estado

Com a atualização, são 40 pessoas na lista dos indiciados. Ela inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o general, Braga Netto (PL), ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e vice na chapa de Bolsonaro em 2022, e outros ex-ministros de Estado (veja a lista completa abaixo).

Quem são os novos indiciados

Bolsonaro com o Tenente Portela, suplente de senador pelo Mato Grosso do Sul Imagem: Redes Sociais

Aparecido Portela é um militar da reserva suspeito de arrecadar recursos para a tentativa de golpe. No relatório que indiciou Bolsonaro e seus aliados, a PF apontou que Portela recolheu valores com manifestantes no Mato Grosso do Sul para um "churrasco". Segundo a PF, trata-se de um código para os planos golpistas.

Portela é amigo de Bolsonaro. Conhecido como Tenente Portela, ele serviu com o ex-presidente no Exército e, de acordo com a PF, visitou Bolsonaro no Palácio da Alvorada 13 vezes só em dezembro de 2022. É também o atual suplente da senadora Tereza Cristina (PP-MS), ministra da Agricultura no governo Bolsonaro.

Portela disse ao tenente-coronel Mauro Cid que estava sendo cobrado por apoiadores do MS sobre o andamento dos planos em Brasília. Em mensagem enviada em 26 de dezembro de 2022, o militar afirmou que "o pessoal que colaborou com a carne" queria saber "se vai ser feito mesmo o churrasco". Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, respondeu que sim e garantiu: "nada está acabado ainda, de nossa parte".