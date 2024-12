Caiado cita reuniões de Lula e Bolsonaro: 'Não pode ter dois tratamentos'

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), citou reuniões feitas no Palácio do Alvorada por Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições para criticar decisão da Justiça Eleitoral goiana que o condenou a ficar inelegível por oito anos.

O que aconteceu

Não pode ter dois tratamentos, disse o governador. Caiado citou também reuniões feitas pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2014 no Alvorada.

Caiado foi condenado por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024. A mesma sentença, de primeira instância, cassou o registro do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (União), apoiado pelo governador.