Tales: Mau humor da Faria Lima ecoa na avaliação do governo Lula

O mau humor do mercado financeiro e da camada mais rica da população afeta a aprovação do governo Lula, como indicam os dados divulgados hoje pela pesquisa Quaest, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (11).

Segundo o levantamento, 41% dos entrevistados avaliam que o governo Lula é pior do que as duas gestões anteriores do petista. O trabalho do presidente é aprovado por 52%, enquanto 47% disseram desaprová-lo.