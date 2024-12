Família de políticos: quem é o vereador que jogou dinheiro pela janela

Durante a campanha eleitoral, o então candidato utilizava o nome Francisquinho Nascimento. Em seu perfil no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nascimento declarou R$ 213.144,61 em bens, sendo R$ 40 mil em espécie, 1.500 dólares (cerca de R$ 9 mil na cotação atual), 2.500 euros (quase R$ 16 mil) também em espécie, uma casa de 370 m² e 51% de CNPJ vinculado à empresa Laboratório de Análises Clínicas São Francisco LTDA, em participação equivalente a R$ 25.500.

Conforme registros do TSE, o candidato foi o único doador para sua campanha de 2024. Francisco Nascimento doou a si mesmo R$ 2 mil, tendo utilizado a maior parte do valor para publicidade por materiais impressos.

A família do vereador é ativa na política. O suspeito é primo do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA), um dos líderes do Centrão.

Elmo, irmão de Elmar e também primo de Francisco Nascimento, é prefeito de Campo Formoso, reeleito no segundo turno do pleito de 2024, com pouco mais de 62% dos votos.

O que aconteceu

A Polícia Federal cumpriu 17 prisões preventivas pela Operação Overclean. As buscas foram realizadas em cinco estados: Bahia, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. São investigados supostos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos e lavagem de dinheiro. O inquérito contou com cooperação policial internacional da Agência Americana de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos, a Homeland Security Investigations.