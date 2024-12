Lula retira dreno da cabeça e segue na UTI, diz novo boletim médico

Lula recebeu visita de filhos e neto no hospital. Marcos Cláudio, Fábio Luís e Sandro Luiz, que nasceram durante o segundo casamento, com Marisa Letícia, moram em São Paulo e estiveram no Sírio-Libanês para visitar o pai. Além deles, um dos netos, Thiago Trindade Lula da Silva também visitou Lula nesta quinta-feira (12).

Nas redes sociais, Janja comemorou o resultado do cateterismo. "Está muito bem e em breve estaremos em casa", disse a primeira-dama. "Lula e eu estamos felizes pela certeza de que em mais uns dias essa página estará virada e ele, plenamente recuperado", disse.

A equipe médica nos atualiza e tranquiliza a todo instante, e eu sigo ao lado do meu amor a cada hora de sua recuperação.

primeira-dama Janja Lula da Silva

Cirurgia foi na madrugada de terça

Após queixas de dores de cabeça, hemorragia intracraniana foi detectada. O presidente passou por exames após encontro com os presidentes da Câmara e do Senado. Ele foi transferido para o Sírio Libanês em São Paulo e passou por cirurgia de emergência na madrugada de terça (10).

Hemorragia é consequência do acidente doméstico que Lula sofreu em outubro. O Presidente da República caiu e bateu a cabeça no banheiro. Ele levou pontos na região da nuca, sendo liberado do hospital no dia 20, dia seguinte à queda. Exames subsequentes mostraram que o quadro dele era estável.