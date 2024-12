Prefeito reeleito de BH ficará mais 4 dias internado para tratar pneumonia

Prefeito fez reunião no hospital com secretários e vice eleito. Foto do encontro publicada nas redes sociais mostra Fuad em uma cadeira de rodas, usando notebook ao lado de sua equipe. "Sigo trabalhando por Belo Horizonte enquanto me recupero", escreveu na publicação.

Fuad descobriu em julho um pequeno linfoma não Hodgkin, câncer que tem origem nas células do sistema linfático. O prefeito está internado desta vez desde terça-feira (10). Em novembro, ele ficou cinco dias no hospital tratando dores nas pernas em consequência do tratamento contra o câncer, segundo boletim divulgado na época.