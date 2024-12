Castração química: o que é a punição a pedófilos aprovada na Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou hoje (12) o projeto de lei que prevê a castração química a pessoas condenadas por pedofilia. A regra foi incluída a partir de uma emenda proposta pelo deputado Ricardo Salles (Novo-SP). Segundo o texto, o infrator precisará usar medicamentos inibidores de libido. A proposta agora vai para o Senado Federal.

O que é a castração química?

Método consiste em uma forma temporária de privar o paciente de impulsos sexuais com uso de medicamentos hormonais. Não ocorre a remoção dos testículos e o homem continua fértil, mas por ter oscilações na dosagem dos hormônios, ele passa a ter dificuldade para ter e manter as ereções. Há ainda a redução do estímulo interno que funciona como fonte de fantasias e nos conduz a procurar situações eróticas.

Existem dois tipos de drogas usados para o procedimento. Um deles simplesmente inibe a produção da testosterona. Já o outro remédio estimula altos níveis da produção hormonal: o corpo é enganado ao acreditar que há uma produção excessiva de testosterona e inibe a produção natural.