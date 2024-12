Decisão do STF prejudicou ação contra queimadas, diz chefe do MPF no Pará

Em entrevista ao UOL, Palha disse que a decisão do Supremo "impede quem está na ponta, na primeira instância, de atuar de maneira mais enérgica contra essa clara omissão, tanto do governo federal quanto do governo local, no combate às queimadas".

O efeito prático da decisão de Dino, segundo o procurador, foi que os órgãos que atuam diretamente no combate a incêndios passaram a dizer que só poderiam atuar em resposta às ordens diretas do Supremo, e não mais às recomendações do MPF ou até a decisões judiciais de primeira instância.

Na visão de Palha, a omissão é de todos: das prefeituras locais, do governo do estado, da União, representada no caso pelos agentes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

E o motivo, diz ele, é que os órgãos não têm estrutura para atuar no Pará. São apenas 146 brigadistas para combater incêndios no Pará inteiro, por exemplo - "completamente inviável", segundo o procurador - e o Ibama nem sequer tem aviões à disposição para transitar pelo estado, que tem mais de um milhão de quilômetros quadrados de área.

Pará em chamas

Segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), foram registrados no Pará neste ano 54.405 focos de incêndio, ante 41.719 focos registrados em 2023. Foi o ano com mais focos de incêndio desde 2010, quando o Inpe detectou 57.196 focos.