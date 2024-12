Após barrar emendas, Dino diz que democracia não permite 'chantagens'

"A democracia não é regime em que os conflitos devem sempre falar mais alto, pelo contrário", disse o ministro, que já ocupou o Ministério da Justiça de Lula. "Democracia não é regime em que um poder do Estado, qualquer que seja ele, está plenamente feliz, porque, se estiver, é sinal que alguém está infeliz, ou outro poder do Estado, ou mais grave, a população."

A democracia, portanto, não é regime de supremacias individuais, não é regime em que chantagens e agressões devem fazer parte do dia a dia nas relações institucionais e sociais.

Flávio Dino, no Conselhão

Dino estabeleceu um teto para as emendas. A principal condição imposta pelo ministro e chancelada pela maioria do plenário do tribunal é que o total de despesas ordenadas pelos parlamentares precisará respeitar uma espécie de teto de gastos no decorrer dos anos.

O teto causou incômodo nos parlamentares. Congresso aprovou uma lei que regulamenta as emendas parlamentares e prevê que o valor total de emendas seja reajustado segundo o arcabouço fiscal. A decisão de Dino, porém, abre brecha para se adotar parâmetros de reajuste mais rigorosos que do arcabouço.

"Não podemos imaginar um Supremo que esteja intimidado, que esteja acovardado", disse Dino. "O Judiciário que fosse silenciado e amordaçado só é possível nos regimes ditatoriais."