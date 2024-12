Quaest: Inelegível, Bolsonaro tem rejeição de 57% para eleição de 2026

Veja os cenários testados com o nome do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no lugar de Lula:

Haddad (PT) 42% X 35% Bolsonaro (PL)

42% X 35% Haddad (PT) 44% X 25 Tarcísio de Freitas (Republicanos)

44% X 25 Haddad (PT) 42% X 28 Pablo Marçal (PRTB)

42% X 28 Haddad (PT) 45% X 19% Ronaldo Caiado (União)

O levantamento indica que a convicção dos eleitores mudou pouco desde a eleição de 2022. Dentre os entrevistados, 84% afirmaram não ter se arrependido do voto depositado nas urnas na última eleição presidencial. Entre eleitores que dizem ter votado em Lula no segundo turno, o grau de convicção no voto chega a 90%, enquanto os que não se arrependeram de ter votado em Bolsonaro são 86%.

O levantamento ouviu presencialmente 8.598 pessoas com 16 anos de idade ou mais, entre 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.