'Mais uns dias, e página estará virada', diz Janja sobre tratamento de Lula

Janja é a acompanhante do presidente na UTI e tem dormido com ele no hospital. "Sigo ao lado do meu amor a cada hora de sua recuperação", disse ela na publicação que também tem fotos dos três cachorros do casal.

Ele está muito bem e em breve estaremos em casa, curtindo e sorrindo com nossas filhas de quatro patas, especialmente a dengosa da Paris que, junto com a Resistência e a Esperança, hoje nos representou muito bem na confraternização das trabalhadoras e dos trabalhadores das residências oficiais!

Primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva

Lula recebeu visita de filhos e neto no hospital. Marcos Cláudio, Fábio Luís e Sandro Luiz, frutos do casamento com Marisa Letícia, moram em São Paulo e estiveram no Sírio-Libanês para visitar o pai. Além deles, um dos netos, Thiago Trindade Lula da Silva, também visitou o presidente nesta quinta-feira (12).