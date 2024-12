Lula está trabalhando e sanciona leis digitalmente na UTI, diz ministro

O presidente Lula (PT) tem assinado os decretos do governo diretamente da UTI (unidade de terapia intensiva) por meio de um mecanismo digital enquanto se recupera da cirurgia.

O que aconteceu

Ministro Alexandre Padilha diz que Lula está trabalhando. O ministro das Relações Institucionais afirmou que "o combinado [é que] tudo aquilo que tenha prazo para sanção, ele [Lula] está assinando. Tem um mecanismo, que quem conduz é a Casa Civil, dessa assinatura".

Lula está na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde a última terça (10). Ele saiu de Brasília para uma cirurgia às pressas na capital paulista após um sangramento em decorrência do acidente sofrido no final de outubro no Alvorada.