Josias: O que mercado financeiro faz com Lula é terrorismo eleitoral

Então, todo mundo sabia que o dólar ia cair e alguns agentes do mercado financeiro atribuíram essa queda à informação divulgada no meio da tarde pela [jornalista] Mônica Bergamo [da Folha de S.Paulo], segundo a qual o presidente seria submetido a um procedimento adicional. Passou-se a especular sobre a hipótese de o Lula não ter mais condições de exercitar a presidência da República, o que é uma tolice, sabemos todos, mas isso é terrorismo eleitoral de quem não gosta do Lula. Josias de Souza, colunista do UOL

Após sentir fortes dores de cabeça na segunda-feira (9), Lula foi submetido a cirurgia de emergência devido à hemorragia cerebral, em São Paulo. Os médicos disseram que o petista evoluía bem, sem sequelas e que permaneceria em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Na tarde desta quarta, no entanto, um boletim médico revelou que Lula faria um novo procedimento para interromper o fluxo de sangue em uma região de seu cérebro e impedir novos sangramentos. A informação —divulgada pouco antes do fechamento da Bolsa de Valores— foi recebida com surpresa.

O dólar terminou o dia em baixa de 1,3%, vendido a R$ 5,968. O turismo teve desvalorização de 0,97%, a R$ 6,23. A Bolsa de Valores de São Paulo avançou 1,1%, para 129.593 pontos. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, está no nível mais alto desde 26 de novembro.

A avaliação é a de que o rebuliço no mercado se deve à expectativa de que a política fiscal pode avançar com o vice-presidente Geraldo Alckmin no comando e, por outro lado, apostam que o presidente Lula não terá condições de disputar a reeleição, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

O que aconteceu com Lula?

O presidente Lula se queixou de dores na cabeça no fim da tarde de segunda-feira (9), após o encontro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio do Planalto.