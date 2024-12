Lula: Técnica aplicada é recente, mas foi melhor opção, diz neurocirurgião

No meu entender, a equipe fará posteriormente uma avaliação mais criteriosa. Em uma de beira leito, perguntam-se coisas mais básicas para ver se está tudo ok. Há uma avaliação instrumentalizada que só pode ser feita depois que o doente receber alta para estimar com precisão essa questão das funções cognitivas. Guilherme Lepski, neurocirurgião

Sakamoto: Lula receitou transparência sobre sua saúde para evitar dor de cabeça

Ciente dos problemas que informações desencontradas podem causar, Lula recomendou transparência total para a divulgação de informações sobre saúde, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto.

Desde o momento em que foi internado, Lula tem exigido transparência total da sua equipe e da equipe médica. Ele sabe o tamanho do enrosco que existe com informações dadas pela metade ou que as pessoas acham não ser necessárias dar, mas são.

Lula já teve problemas de saúde e enfrentou um câncer. Dilma Rousseff, uma de suas aliadas políticas importantes, também enfrentou um câncer. Ele passou por muita coisa e sabe qual é o impacto da questão de saúde de um presidente da República, governador ou prefeito.