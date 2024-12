Pacheco acena a Lula e se diz otimista para votar ajuste fiscal em 2024

Além do pacote, os parlamentares precisam aprovar outros projetos. Ainda estão pendentes a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o Orçamento de 2025 e a segunda parte da reforma tributária, que voltou para a Câmara após aprovação no Senado nesta quinta (12).

Pacote de ajuste fiscal já tem relatores

Nome do centrão vai relatar projeto. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), escolheu um colega de partido, Átila Lira (PP-PI), para relatar a proposta que faz alterações na lei do arcabouço fiscal, impondo um teto para a compensação de créditos tributários e um bloqueio de 15% das emendas parlamentares.

Isnaldo Bulhões (MDB-AL) também foi escolhido como relator. Ele cuidará do projeto que ajusta a regra de valorização do salário mínimo às regras do arcabouço fiscal, limitando o crescimento a 2,5% ao ano, e trata das regras do Bolsa Família e do BPC (Benefício de Prestação Continuada). As votações estão previstas para acontecer na próxima semana.