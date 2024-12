Sakamoto: Lula receitou transparência sobre saúde para evitar dor de cabeça

Lula já teve problemas de saúde e enfrentou um câncer. Dilma Rousseff, uma de suas aliadas políticas importantes, também enfrentou um câncer. Ele passou por muita coisa e sabe qual é o impacto do tema da saúde de um presidente da República, governador ou prefeito. Principalmente um que pode concorrer à reeleição.

Pode-se gostar ou não do Lula, mas ele vem defendendo com unhas e dentes que a saúde dele seja dada com total transparência, para que essas meias informações não sejam usadas para manipular mercado, política e a própria gestão. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destacou que o cuidado com as informações sobre o estado de saúde do presidente também precisa passar pela equipe médica, a fim de evitar interpretações dúbias.

Quando ele teve o acidente [a queda no banheiro], muitas pessoas próximas a ele douraram a pílula, o que o deixou muito bravo. Ele próprio, depois, veio diz que achou que tinha rachado o cérebro. Quando falamos que assessores têm que jogar a real, isso não cabe só à política, mas também à medicina. Alguns procedimentos que podem parecer irrelevantes para os médicos não são para o público em geral, para a política e para a economia, que querem saber os detalhes.

A equipe médica define a forma como a informação será divulgada, mas isso tem que passar sempre pelo crivo do paciente. Às vezes, o próprio médico não tem essa visão política e pode achar algo uma bobagem, quando o paciente é quem define se é ou não. Afinal, o médico pode não ter ideia do que é relevante para o debate público. Isso já gerou um ruído ontem.