PF acumula indícios sobre militares em financiamento do plano de golpe

Mensagens apontam que militares fizeram orçamento de R$ 100 mil. Mauro Cid e o major Rafael de Oliveira, preso em novembro, fizeram uma "estimativa de gastos" para despesas como material, hospedagem e alimentação de militares entre novembro e dezembro de 2022. A PF citou essas tratativas no relatório que indiciou Bolsonaro e os aliados, mas não concluiu se o dinheiro chegou a ser levantado.

Até o momento, nenhum dos militares foi formalmente acusado. A PGR (Procuradoria-Geral da República) já denunciou 63 pessoas ao STF por esse motivo, mas quase todas são acusadas de patrocinar ônibus para os atos de 8 de janeiro de 2023. A PF também investiga empresários que bancaram gastos do acampamento em frente ao Exército em Brasília e fazendeiros que forneceram caminhões para os bloqueios em rodovias após as eleições de 2022, entre outros.

Braga Netto nega ter financiado qualquer ação golpista. Em seu perfil no X, no último sábado (7), o ex-ministro de Bolsonaro publicou uma nota de seus advogados afirmando não ter participado de tratativas de golpe e do plano de matar autoridades. "O devido processo legal vai se sobrepor às narrativas", escreveu o ex-ministro.

O UOL não conseguiu contato com a defesa do tenente Portela. No relatório que indiciou o militar, a PF informou que ele ficou em silêncio ao prestar depoimento.

A defesa técnica do general Walter Souza Braga Netto reitera que o cliente não tomou conhecimento de documento que tratou de suposto golpe e muito menos do planejamento para assassinar alguém. Dessa forma, o general não coordenou e não aprovou plano qualquer e nem forneceu recursos para tal.

Advogados do ex-ministro Braga Netto

O plano 'Copa 2022'

PF apura se houve apoio financeiro para planos dos "kids pretos". A investigação revelou, em fevereiro deste ano, que Mauro Cid e o major Rafael de Oliveira estimaram um custo de R$ 100 mil para deslocar militares do Rio de Janeiro para Brasília. "Pelo teor do diálogo, seria uma estimativa de gastos para subsidiar, possivelmente, as ações clandestinas, que seriam executadas durante os meses de novembro e dezembro de 2022", afirma o relatório da PF que indiciou o grupo por tentativa de golpe.