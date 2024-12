Zanin vota por pena menor a Roberto Jefferson; STF faz 4 a 0 por prisão

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta quinta-feira (12) pela condenação do ex-deputado Roberto Jefferson à prisão por incitar violência contra autoridades em 2021, mas divergiu do entendimento do relator Alexandre de Moraes e propôs uma pena menor.

O que aconteceu

Ministro foi o primeiro a abrir divergência no julgamento. Até o momento, dois ministros concordaram com o relator do caso, Alexandre de Moraes, e votaram para condenar o ex-deputado a nove anos, um mês e cinco dias de prisão por quatro crimes. Em seu voto apresentado nesta quinta, Zanin discordou deles, entendendo que dois destes crimes já estariam prescritos, além de propor outro tamanho para a pena em relação aos outros crimes. Ao todo, sugeriu cinco anos, dois meses e 28 dias de prisão.

Julgamento é realizado no plenário virtual. Neste modelo, os ministros apenas apresentam seus votos no sistema. Prazo para encerramento vai até as 23h59 de sexta-feira (13). Já votaram Moraes, Flávio Dino, Luís Roberto Barroso e Zanin. Ainda faltam votar outros sete ministros.