Josias: Toda interferência de Janja na Comunicação será vista como ruído

Sim, a primeira-dama pode fazer o que bem entender nas suas redes sociais e responde por isso. Mas ela não tem a atribuição de meter o bedelho na Secom. Não foi nomeada, não está recebendo e nem tem autoridade para isso. Qualquer interferência que ela faça será vista sempre como um ruído, a menos que Lula a nomeie - e ele pode fazer isso, pois há uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Se quiser, que Lula nomeie Janja como ministra-chefe da Secom. Enquanto ela não for nomeada, qualquer interferência dela nessa área será vista como um ruído, e é o que está acontecendo agora. Muito ruído em uma hora na qual se deveria respeitar a doença do presidente e a necessidade de ele se recuperar rapidamente, sem atribulações. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias enfatizou que Janja tenta interferir na comunicação do governo federal desde a posse de Lula, sob o risco de não alcançar o nível de institucionalidade exigido para cuidar da imagem do presidente.

Sem nenhuma dúvida a imagem de um presidente e as informações que circulam ao redor dele precisam ter uma certa institucionalidade. A mulher do presidente tem todo o direito de fazer o que bem entender com suas redes sociais e responde pelas publicações que faz de acordo com a repercussão. Esse é um risco que a Janja pode correr.

Em relação à imagem institucional do presidente, o gerenciamento da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto não pode se confundir com uma atividade doméstica. A primeira-dama não foi nomeada ministra-chefe da Secom e não possui cargo formal no governo. A despeito disso, não é de hoje que ela disputa essa área de comunicação. Josias de Souza, colunista do UOL

