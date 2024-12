Luana Araújo: Deputados legislam, mas não têm noção sobre castração química

Quem comete esse tipo de crime sexual não faz isso por excesso de libido, por prazer, faz isso porque é um exercício de poder, é um exercício de subjugar a criança, o adolescente, a mulher e mostrar poder e ter algum tipo de prazer com isso. Não adianta você fazer castração química para acabar com esse tipo de problema. A prevenção, obviamente, está na reeducação social.

Depois, esse tipo de crime muito frequente no Brasil, especialmente contra meninas e meninos, acontece muitas vezes dentro de casa e, na maior parte das vezes, a criança nem consegue dar nome a esse crime, não consegue pedir ajuda. Então o percentual de homens que são punidos pelo crime de pedofilia é muito pequeno em relação a todo o número de vítimas que existem no Brasil.

Então, essa 'solução' é demagoga, que quer dizer que você está fazendo alguma coisa, e não está atingindo a raiz do problema, que é esse exercício de poder, que é o pai, padrasto, avô que está estuprando e não é denunciado. Então, cortar a libido dessas pessoas não vai fazer com que elas parem. O que vai fazer com que elas parem é a reeducação, um outro tipo de inserção social.

Cris Fibe, colunista do UOL

