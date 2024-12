Lula posta vídeo caminhando, três dias após cirurgia: 'Estou firme e forte'

Na noite de quinta, a equipe médica removeu de Lula um dreno intracraniano. O equipamento foi utilizado durante a embolização de uma artéria no período da manhã. O procedimento bloqueou o fluxo sanguíneo e evitou sangramentos com a ajuda de um cateter, introduzido pela artéria femoral do presidente. A complementação foi necessária após uma cirurgia realizada às pressas na madrugada de terça (10) para drenar uma hemorragia.

"O presidente 'está neurologicamente perfeito' e conversando." A declaração foi dada ontem, em coletiva de imprensa, por Marcos Stavale, após o procedimento para complementação cirúrgica.

Lula despacha e recebe a família

Embora Kalil tenha recomendado que Lula não trabalhasse, o presidente despacha esporadicamente. Ele chegou a conversar na noite de ontem por telefone com o ministro Rui Costa (Casa Civil), que relatou a conversa em uma rede social. "[Lula está] Sempre muito focado e animado, pedindo atualizações do dia e de como está a pauta do governo no Congresso", escreveu.

Segundo assessores do presidente, Lula não tem qualquer gabinete e resolve apenas o indispensável. Na quarta-feira (11), ele sancionou do hospital o projeto de lei que cria o mercado de carbono no Brasil. Eletrônica, a assinatura foi registrada digitalmente. Lula, no entanto, não discutiu o projeto porque ele já havia sido tratado por ele nas semanas anteriores.

Por decisão própria, Lula não entregou o cargo ao vice-presidente. Geraldo Alckmin tem assumido apenas algumas agendas do presidente em Brasília, como a recepção ao primeiro-ministro da Eslováquia, na terça, e a condução do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, promovido pelo governo para ouvir membros da sociedade civil, na quinta (12).