Mendonça diverge de ministros e diz que STF não deve julgar Jefferson

Trata-se da primeira divergência aberta em relação ao entendimento de Moraes. Para o relator do processo, os episódios de ataques realizados por Roberto Jefferson se situam no contexto da atuação de milícias digitais bolsonaristas e também seriam enquadradas no inquérito das fake news, criado para investigar ataques ao STF e a seus membros.

O entendimento de Moraes já foi seguido por outros oito ministros. Cristiano Zanin discordou da pena dada ao ex-deputado e propôs uma condenação menor, mas concordou em manter o julgamento no Supremo. O entendimento de Zanin foi seguido pelo ministro Edson Fachin. Para André Mendonça, porém, a interpretação para manter o caso no STF foi "demais elástica".

Mendonça fala em "bravatas" de Jefferson. Em seu voto, ele ainda repetiu os argumentos apresentados em julgamentos anteriores, quando o STF decidiu se iria ou não manter a análise da denúncia na Corte. O ministro classifica como "bravatas" os discursos de Jefferson incitando violência contra autoridades e afirma que eles não têm relação nenhuma com os protestos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023.

Das frases do denunciado reputadas neste feito como criminosas, reconhece-se, no máximo, que suas bravatas e posturas são do mesmo modo indevidas e merecem ser apuradas. Mas tal fato não é o suficiente para ensejar a conexão instrumental ou probatória apta a alterar a competência e atrair, para o julgamento da Corte, pessoa sem foro por prerrogativa de função. Os fatos foram outros, o contexto era outro e, mais importante, muito anterior.

Trecho do voto do ministro André Mendonça, do STF