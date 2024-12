Secretário estadual do RJ é alvo da PF por suspeita de compra de votos

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (13) uma operação contra Washington Reis (MDB), secretário estadual de transportes do Rio, e o irmão dele, Wilson Reis (MDB), atual prefeito de Duque de Caxias (RJ).

O que aconteceu

Washington Reis e o irmão são suspeitos de compra de votos e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o grupo investigado "movimentou cifras milionárias para financiar, ilicitamente, campanhas de candidatos a cargos políticos". O UOL apurou que o prefeito eleito de Duque de Caxias (RJ), Netinho Reis (MDB), também está entre os alvos da operação.

Washington Reis é o atual secretário de transportes do governo estadual do Rio. Em julho desse ano, ele foi alvo de outra operação da PF por suspeita de participar do esquema de fraude em cartões de vacinação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O secretário é próximo de Bolsonaro e se encontrou com ele e com o governador Cláudio Castro (PL) no final de novembro, em almoço que reuniu lideranças partidárias.