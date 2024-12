Lula segue sob cuidados semi-intensivos e fará exame de sangue neste sábado

Lula deixou a UTI na sexta-feira após a cirurgia de emergência na madrugada de terça. O presidente também passou por um procedimento na quinta para bloquear o fluxo de sangue — segundo os médicos, o protocolo era previsto.

Alta do hospital está prevista para semana que vem. O médico de Lula afirmou que o presidente estará liberado para viajar para Brasília entre segunda e terça.

Presidente não pediu licença do cargo e sanciona leis digitalmente. O vice, Geraldo Alckmin (PSB), tem assumido apenas algumas agendas de Lula em Brasília, como a recepção ao primeiro-ministro da Eslováquia, na terça, e a condução do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, promovido pelo governo para ouvir membros da sociedade civil, na quinta (12).

Cirurgia no crânio

Lula foi submetido a cirurgia na madrugada de terça-feira (10) para drenar uma hemorragia intracraniana. Chamada de trepanação, consistiu em uma perfuração do crânio. O procedimento durou cerca de duas horas, segundo a equipe médica, e não houve uma "abertura importante do crânio".

O sangramento é consequência do acidente doméstico sofrido pelo presidente em 19 de outubro. O petista bateu a nuca ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência.