Braga Netto pode pegar até 33 anos de prisão por tentativa de golpe

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: até 8 anos.

Golpe de Estado: máximo de 12 anos.

A pena final de uma pessoa que é condenada pela Justiça depende de variantes. Por exemplo, se o juiz vai puni-la por todos os crimes denunciados pelo Ministério Público. O cálculo dos 33 anos leva em conta o tempo máximo dos três delitos indicados pela PF. O relatório está nas mãos da PGR, que pode incluir outros crimes ou retirar os que foram indicados pela polícia.

Braga Netto é alvo do inquérito que investiga o plano de golpe de Estado. A PF fez busca e apreensão na casa do ex-ministro, no Rio de Janeiro, e do coronel Flávio Botelho Peregrino, ex-braço direito do general, também da reserva, em Brasília. Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Advogados do general negam que ele tenha coordenado uma tentativa de golpe. Em nota divulgada na semana passada, a defesa diz que Braga Netto não tratou de um suposto golpe e "muito menos do planejamento para assassinar alguém".

O UOL tenta contato com a defesa de Braga Netto. O texto será atualizado assim que houver retorno. O Exército afirmou que colabora com as investigações.