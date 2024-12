Moraes multa Marcos do Val em R$ 50 mil por post de terceiro com discurso

Perfil no X identificado como 'axebolsominion' compartilhou o discurso do senador. Conta, porém, foi retirada do ar por ordem de Moraes. Fala feita na tribuna do senado em 26 de novembro trouxe vários ataques ao ministro do STF e fake news sobre supostas fraudes nas eleições de 2022. Discurso foi divulgado na página do Senado na internet e no perfil do YouTube da Casa e teve trechos compartilhados pelo perfil no X.

Para Moraes, compartilhamento seria parte de estratégia para viralizar conteúdos antidemocráticos. Defesa do senador, por sua vez, afirma que ele desconhece o perfil que compartilhou o conteúdo e que a íntegra do discurso está acessível a qualquer pessoa.

As declarações do senador investigado, embora tenham ocorrido no Senado Federal, se valem de conhecida estratégia de republicação por terceiros nas redes sociais, com objetivo de republicação de conteúdo ilícito investigado por esta Suprema Corte, razão pela qual se verifica, desde já, o desrespeito à medida cautelar imposta.

Trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF

Provas contundentes dessas fraudes já foram entregues a lideranças internacionais, e o próximo secretário-geral do governo Trump está com a missão de torná-las públicas e iniciar o processo de condenação pelos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. Então, como nós trabalhamos muito para chegar à conclusão de que, realmente, comprovadamente, as eleições do Brasil foram fraudadas, isso vai ser apresentado após o dia 20 de janeiro.

Trecho do discurso do senador Marcos do Val, com fake news sobre as eleições de 2022

Passaporte negado

Moraes também analisou o pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para devolver o passaporte de Do Val. Solicitação foi feita porque o parlamentar queria ir para os Estados Unidos para participar do 10º Fórum Parlamentar Anual de Inteligência de Segurança, em Washington.