PF prende general Braga Netto por plano de golpe

Braga Netto foi preso após delação de Cid

PF descobriu que golpistas se reuniram na casa de Braga Netto, em 12 de novembro de 2022. Após o encontro, começou a circular entre os investigados um documento intitulado Copa 2022, que teria sido aprovado durante o encontro para avalizar atuação do grupo de elite do Exército (kids pretos) para cumprir o plano golpista. O documento indicava as necessidades iniciais de logística e recursos para custear a operação clandestina.

Mauro Cid disse à PF que Braga Netto entregou dinheiro vivo a militares das Forças Especiais, os chamados kids pretos. O montante seria usado para financiar o suposto plano de golpe após a vitória de Lula na eleição presidencial.

Dinheiro foi entregue em embalagens de vinho para o plano "Copa 2022". Segundo a investigação da PF, o plano incluía o monitoramento do ministro Moraes e a possibilidade de matar o magistrado, o presidente Lula e Alckmin. Segundo estimativas de Cid e do major Rafael de Oliveira, o plano golpista custaria R$ 100 mil.

Em uma das mensagens encontradas nos celulares dos investigados, foi sugerida a quantia de R$ 100 mil para viabilizar a operação, que não chegou a ser realizada. Também foi cogitada a utilização de efetivo militar lotado no Rio de Janeiro. A sede dos kids pretos é em Goiânia.

Outro plano apreendido pela PF colocava Braga Netto no comando de um eventual governo provisório. O documento encontrado com o general da reserva Mario Fernandes, que chegou a ser ministro interino, elencava nomes de um "gabinete de gestão da crise" que assumiria o país depois do golpe. Segundo o plano, esse gabinete seria comandado por Braga Netto e pelo general Augusto Heleno, então chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), que também foi indiciado.