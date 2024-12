Prisão de Braga Netto deixa Lula mais forte para 2026, diz Raquel Landim

Fica muito claro e cada notícia bombástica dessa que vai aparecendo, é que Bolsonaro vai ficando mais enfraquecido, e na medida em que ele insiste em se manter como candidato em 2026, é esse o plano dele, até o momento em que o TSE diga, não dá mais, e ele indique um substituto, ele inviabiliza candidaturas da direita. Ele vai fragmentar essa direita, então nenhuma outra figura consegue se consolidar, e isso favorece o Governo a despeito da fragilidade do presidente Lula por conta da sua saúde.

Raquel Landim

Landim completou sua análise afirmando que o enfraquecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo inquérito do golpe aumenta as forças de Lula.

Então o que vai aparecendo nesse contexto político todo é, Jair Bolsonaro cada vez mais enfraquecido pelo inquérito do golpe, favorecendo o Governo Federal, que a despeito de uma economia mais forte, tem também diante de si um desafio de uma inflação alta, um desafio de juros cada vez mais altos, mas que se favorece dessa fragilidade da oposição.

O que a gente tem para o ano que vem é o presidente Lula, apesar da doença, mas está aí caminhando, então ele demonstra ainda força. O que você vê é isso, um governo que ainda caminha, mas tem as suas dificuldades, mas ele se coloca com força e mais forte do que essa oposição fragilizada.

