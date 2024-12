Gestão Carol de Toni na CCJ equipa Câmara com armas para emparedar governo

A mesma lógica de alinhamento com caciques políticos vale para as pautas contra o STF. A Câmara passou o ano em uma disputa por espaço político com o Supremo e a consequência foi a aprovação de propostas limitando o poder dos ministros.

A disputa Congresso contra STF ajudou Caroline de Toni a se destacar aprovando projetos Imagem: Antonio Augusto/SCO/STF

As pautas contra o Supremo

PEC das decisões monocráticas: proíbe que decisão individual de ministro suspenda leis ou atos dos presidentes da Câmara e do Senado;

proíbe que decisão individual de ministro suspenda leis ou atos dos presidentes da Câmara e do Senado; Supervisão parlamentar do STF: PEC que autoriza o Congresso Nacional a suspender decisões do Supremo;

PEC que autoriza o Congresso Nacional a suspender decisões do Supremo; Impeachment de ministros: cria crimes de responsabilidades e permite afastamento de ministros.

Provando projetos da direita

De Toni também ganhou pontos com a direita por um projeto sobre aborto. No fim de novembro, a CCJ aprovou uma proposta que garante a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Na prática, as três situações em que o aborto é permitido por lei seriam extintas.