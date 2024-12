Tales: Lula errou em não se afastar e na comunicação durante internação

Todo presidente, nessas questões médicas, fica um porta-voz encarregado de falar sobre esses assuntos, até de conversar com os médicos e evitar termos técnicos na hora de falar com o público.

Semi-intensivo. Estar agora num quadro semi-intensivo, num acompanhamento, o que é isso, um acompanhamento semi-intensivo? Significa que saiu, não saiu? Que não vai ter mais nenhum monitoramento, quer dizer, tem que ter um jornalista ali em cima, mas a área de comunicação foi absolutamente atropelada.

Outro erro é não ter deixado o vice assumir, por que não? Fica parecendo uma coisa indelicada, com um vice que tem sido absolutamente fiel. O Lula sempre teve um relacionamento muito bom com os vices, especialmente com o Zé Alencar, no primeiro e segundo governo, e agora ele está tendo um bom relacionamento com o Alckmin.

Por que não deixou o Alckmin assumir temporariamente? O Alckmin recebeu um presidente, por que não deixou? Então é esse tipo de coisa, que foram erros competidos durante o processo desnecessários.

Tales Faria

