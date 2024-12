Moraes dá 180 dias para PF finalizar inquérito das fake news

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (SUpremo Tribunal Federal), deu mais 180 dias para PF concluir as investigações do inquérito das fake news e a identificação de todos os envolvidos no chamado "Gabinete do ódio" que atuou durante a gestão de Jair Bolsonaro na Presidência.

O que aconteceu

Ministro deu prazo final nesta segunda-feira (16). Trecho da decisão foi tornado público pelo STF. Investigadores ainda devem ouvir mais de 20 pessoas e analisar dados de quebras de sigilo bancário e fiscal, segundo a decisão.