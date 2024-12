Governo diz que YouTube derrubou vídeos com fake news sobre saúde de Lula

Presidente estava internado no hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, desde a última terça (10). Ele teve uma hemorragia cerebral, decorrente do acidente doméstico que sofreu em outubro deste ano.

A recomendação médica é que Lula desacelere. Em entrevista, o médico pessoal do presidente Roberto Kalil, disse que Lula poderá passear e trabalhar de casa normalmente, mas não poderá fazer atividades físicas pelos próximos 15 dias.