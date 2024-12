PSOL vai à corte interamericana contra Tarcísio por violência policial

O PSOL acionou a Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pelo aumento da violência policial no estado de São Paulo.

O que aconteceu

O partido pede que o órgão reconheça "as violações cometidas pelo estado de São Paulo". O documento foi assinado pelas deputadas psolistas Sâmia Bomfim e Mônica Seixas.

Mortes por violência policial devem ser reconhecidas como "formas de tratamento cruel e degradante", diz ofício. As parlamentares afirmam no documento que a responsabilidade também deve ser "direta do Estado".