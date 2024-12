Tales: Isolado, Braga Netto vive inferno astral por criar intriga com todos

Mourão não estabeleceu uma boa relação com Bolsonaro e não conquistou a confiança dele. Era um sujeito independente e mostrava altivez diante de Bolsonaro, considerando-o 'burro'. Por sua vez, a grande qualidade de Braga Netto para conseguir a confiança de Bolsonaro foi a capacidade de gerar intrigas e alimentar a paranoia.

Essa capacidade o fez conseguir a vaga de vice [na chapa com Bolsonaro], mas também é o que o faz correr sério risco e tenha sido abandonado pelos militares. Ele mandou os aliados atacarem generais que não apoiavam o golpe. Ele ameaçou companheiros de farda, do alto comando. Tales Faria, colunista do UOL

Tales ressaltou que o próprio Bolsonaro deixou Braga Netto à própria sorte ao perceber que o general também poderia traí-lo para assumir o poder.

Essa capacidade de gerar intrigas foi a delícia e a dor de Braga Netto. Agora, ele está no inferno astral graças a ter criado intriga com todos que o cercavam. Não só os políticos e aqueles que poderiam se aproximar de Bolsonaro, mas também aqueles que ele não achava que o apoiariam em seu caminho direto para o golpe.

Até Bolsonaro ficou de orelha em pé: 'Será que esse cara queria dar um golpe dentro do golpe?'. Esse vírus também entrou na cabeça do Bolsonaro. Por causa disso, logo que começaram a surgir as primeiras informações de que Braga Netto seria o gestor do golpe, a primeira manifestação do general não foi negar, mas falar que ele nunca pensou em dar um golpe dentro do golpe.