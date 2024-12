Lira cobra de Lula 'churrasquinho' com deputados para articulação política

Lula precisa se envolver na articulação política. A cúpula da Câmara avalia que o presidente precisa estar mais próximo dos parlamentares. Aliados de Lira afirmam que o pragmatismo político é bom, mas "carinho, uma atenção, ajudam muito". Parlamentares lembram os primeiros governos do petista e os "churrasquinhos" na Granja do Torto.

Governo enfrenta falhas na articulação política. O ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha é alvo constante de reclamações dos deputados. Durante as negociações para aprovação do ajuste fiscal, deputados reclamaram que o ministro não participou das articulações na Câmara.

Reforma ministerial. Apesar de reconhecerem que as mudanças na Esplanada são uma prerrogativa do presidente, Lira e caciques do centrão têm cobrado mais espaço no governo. A reclamação é de que o PT "é um partido que tem 12% de voto com 80% do comando do país". A avaliação de Lira a aliados é de que isso "não funciona, tá errado".

Lula destrava votações. Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), estiveram com o chefe do Executivo pouco antes da cirurgia na cabeça para ajustar a votação do pacote de corte de gastos.