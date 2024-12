Lobista do STJ oferece imóvel de R$ 25 milhões para desbloquear suas contas

Defesa alega que valor bloqueado está prejudicando atividades das empresas de Andreson. Como mostrou o UOL, o lobista e sua esposa são donos de uma empresa de transportes, uma de táxi aéreo, além de outros empreendimentos. Por isso ele ofereceu um imóvel localizado em Cuiabá (MT) avaliado em mais de R$ 25 milhões e pediu ainda que caminhões, aeronaves e outros veículos registrados em nome de suas empresas não fossem bloqueados.

Na operação deflagrada em novembro, o STF autorizou o bloqueio de até R$ 6,5 milhões dos investigados. Ao todo foram cumpridos 23 mandados de busca contra servidores do STJ e Andreson, que foi o único preso na operação. Para a PGR, como foram bloqueados somente R$ 1,4 milhão nas contras de Andreson e suas empresas, parte do valor do imóvel poderia ser incluído também no bloqueio para se integralizar os R$ 6,5 milhões.

Andreson foi flagrado em conversas antecipando o teor de decisões de ministros do STJ. Diálogos de Whatsapp com advogado Roberto Zampieri foram localizados pelas autoridades após a morte de Zampieri, em dezembro de 2023. Material deu origem às investigações que hoje atingem servidores do tribunal e também levaram a operações da PF contra desembargadores dos tribunais de Justiça do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Todos os casos foram remetidos para o STF.

Expectativa é de que parte das investigações envolvendo desembargadores deixe o STF. UOL apurou com fontes ligadas ao caso que a parte das investigações envolvendo desembargadores do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem voltar a tramitar no STJ.

A reportagem tentou contato com a defesa de Andreson, mas ainda não obteve retorno. O texto será atualizado assim que a defesa se manifestar