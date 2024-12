Prefeito reeleito de BH recebe alta médica após 5 dias internado

O prefeito reeleito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), recebeu alta médica na segunda-feira (23) após ficar cinco dias internado em uma unidade de saúde na capital mineira.

O que aconteceu

Prefeito deverá seguir tratamento fisioterápico em casa. Segundo nota da Rede Mater Dei de Saúde, Fuad também continuará com acompanhamento médico regular com a equipe do hospital.

Político estava internado após um quadro de diarreia e sangramento intestinal. Ele foi internado na última quinta-feira (19), quando chegou ao hospital com um quadro de diarreia e desidratação. Exames revelaram sangramento intestinal secundário — o diagnóstico é decorrente do uso de "anticoagulante oral". Na ocasião, o prefeito foi encaminhado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para "esclarecimento do quadro que motivou a internação e medidas iniciais", segundo boletim médico divulgado na quinta.