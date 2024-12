Lula recebe Lira no Palácio da Alvorada após Dino bloquear emendas

Encontro entre líderes será na residência oficial da Câmara, no Lago Sul, em Brasília. Lira voltou de avião da FAB para Brasília. Alguns líderes estarão na casa dele; outros acompanharão a conversa por videoconferência. Oficialmente, a conversa é apenas para tratar da eleição das Mesas da Câmara, que só acontece em 1º de fevereiro.

Governo decidiu não recorrer da decisão do STF que suspendeu as emendas. A informação é do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. "Vamos cumprir. Decisão do Supremo tem que se cumprir né. A AGU fez uma avaliação detalhada, não apontou necessidade de recurso, então vai se cumprir", disse Padilha, em entrevista para a TV Fórum.

Ministro suspendeu verbas antes do Natal

Dino mandou suspender o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão. A medida ocorreu na última segunda (23), após uma manobra de Lira para que 17 líderes partidários assinassem como se fosse os "padrinhos" das verbas. O ministro do STF mandou ainda a Polícia Federal abrir uma investigação sobre o caso.

A suspensão das emendas causou atritos no Congresso, que já estava de recesso. Os líderes partidários, do governo e da oposição, criticaram a decisão do ministro.

O Congresso está em recesso desde segunda-feira (23) e só volta às suas atividades formais em 1º de fevereiro, com a eleição da Mesa. De acordo com o regimento da Câmara, no recesso, apenas assuntos urgentes são tratados por uma comissão de parlamentares. Os servidores continuam trabalhando.