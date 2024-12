PF ouvirá quatro parlamentares sobre manobra de Lira para liberar R$ 4,2 bi

Portaria de abertura do inquérito não cita o nome de Arthur Lira. Como é praxe nestas investigações, a portaria do inquérito cita o fato que será investigado, neste caso o ofício solicitando a liberação de R$ 4,2 bilhões. Isso não quer dizer que os parlamentares envolvidos no episódio, incluindo o presidente da Câmara, não possam vir a ser investigados.

Delegado também solicitou relatórios da CGU. Investigador quer acesso a todo material produzido pela Controladoria-Geral da União no âmbito dos processos do STF que discutem a liberação de emendas parlamentares e que estão sob a relatoria de Flávio Dino, do STF.

Portaria de instauração do inquérito foi enviada ao ministro. Delegado comunicou magistrado e encaminhou portaria que lista as medidas e explica quais crimes serão investigados. Neste caso, a PF entendeu que os episódios envolvem as suspeitas dos crimes de desobediência e de peculato (desvio de dinheiro público), mas que outros crimes podem ser investigados se surgirem suspeitas ao longo do inquérito.

Confira as medidas determinadas pela PF

1. Comunique-se, com URGÊNCIA, ao Gabinete do Ministro Flávio Dino, acerca da instauração do presente inquérito, encaminhando-se a presente Portaria;

2. Nos termos do art. 221 do CPP, proceda-se a intimação (nos moldes cartorários de praxe), por meio expedito (preferencialmente eletrônico), do Senador Cleitinho Azevedo, para que indique dia, local e horário para que seja ouvido na condição de testemunha;