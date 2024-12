Chiquinho Brazão pede ao STF prisão domiciliar por problemas de saúde

Diante do pedido da defesa, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, solicitou informações à penitenciária na quinta-feira (26). Ministro quer saber também qual o resultado da avaliação médica desta sexta-feira para poder analisar o pedido dos advogados de Chiquinho Brazão. Resposta ainda não foi enviada ao STF.

Diabetes, hipertensão e problema renal. Na manifestação encaminhada ao STF, a defesa do deputado apontou ainda que, além dos problemas cardíacos, ele sofre de diabetes e disfunção renal, o que agravaria seu quadro de saúde e justificaria sua ida para a prisão domiciliar.

Além disso, defesa pede que Chiquinho Brazão possa realizar seu procedimento cirúrgico no Hospital da Unimed, no Rio de Janeiro. Na manifestação, advogado Cleber Lopes, que representa o deputado, o sistema prisional não teria condições de lidar com os cuidados necessários para o conjunto de comorbidades de Chiquinho Brazão.

Questionada pela reportagem, defesa do deputado ainda não informou se ele passou por exames hoje.

Diante do exposto, considerando o quadro de múltiplas comorbidades apresentado pelo postulante, o histórico de descontrole do

diabetes e da hipertensão na prisão, o elevado risco cardiovascular e a disfunção renal na filtração do sangue, requer a Vossa Excelência, em caráter inaudita altera pars, a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, com a imposição de tornozeleira eletrônica e a autorização prévia para o seu deslocamento até o HOSPITAL DA UNIMED, localizado na Av. Ayrton Sena, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, para a realização de procedimento cirúrgico.

Pedido da defesa de Chiquinho Brazão ao STF, no último dia 24 de dezembro