Juíza pede explicação após conselheiros do TCDF aprovarem autogratificação

Após os conselheiros do TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) aprovarem o pagamento de uma gratificação retroativa para eles mesmos, a Justiça pediu explicações.

O que aconteceu

Conselheiros do TCDF aprovaram o pagamento de forma unânime, e a votação durou cerca de trinta segundos. O benefício foi votado na última sessão antes do recesso do fim de ano, em 11 de dezembro, e beneficia também membros do Ministério Público de Contas.

O processo não indica qual valor cada conselheiro vai receber. Também não revela os custos totais da gratificação aos cofres públicos.