Kotscho: Silveira desafia a Justiça ao desrespeitar determinações de Moraes

Ricardo Kotscho salientou também que não é de hoje que a Câmara está tentando enganar o Supremo, além de afirmar que o que está ocorrendo é um desrespeito com a sociedade brasileira.

Faz tempo que a Câmara está querendo enganar o Supremo. Isso desde que a Rosa Weber era presidente do Supremo está rolando esse problema. Eles não querem identificar quem foi que pediu a verba, quem é autor da emenda, para onde vai o dinheiro, não tem nenhum controle. Então, esse é o problema desde o começo do governo Lula. E cria um problema muito grande do governo com o Congresso, que é uma chantagem atrás da outra.

Nós tivemos a novela do pacote fiscal, que chantagearam o governo para liberar mais emendas, para aprovar o pacote do Fernando Haddad, e agora essa história de não querer identificar as emendas. Por quê? A pergunta que todo mundo se faz é essa.

Por que não dá para saber quem é o autor do pedido de emenda? E para onde foi? O que foi feito com o dinheiro? Não é que eles estão desrespeitando o Supremo, eles estão desrespeitando a sociedade brasileira, todos nós contribuintes que queremos saber o que é feito com o nosso dinheiro dos impostos.

Ricardo Kotscho

Tragédia como no MA pode se repetir se sociedade não cobrar, diz engenheiro

A tragédia que deixou ao menos nove mortos na queda da ponte entre o Maranhão e o Tocantins infelizmente pode se repetir se a sociedade não se mobilizar e cobrar as autoridades, declarou o engenheiro Julio Timerman, diretor do Ibracon (Instituto Brasileiro do Concreto).