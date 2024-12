Moraes fala em 'absoluta má-fé' e nega soltura de Daniel Silveira

Silveira passou a madrugada de sábado (21) para domingo (22) fora de casa e passou o domingo em Petrópolis (RJ). Na cidade, passeou por mais de uma hora em um shopping. Inicialmente, a defesa alegou "problema sério de saúde" e Moraes exigiu explicações.

A defesa disse, em ofício, que Silveira sentiu "fortes dores lombares". O ex-deputado teria sido levado "com urgência ao hospital em Petrópolis, para exames médicos e medicação apropriada". Segundo os advogados, o ex-parlamentar tem "histórico de insuficiência renal".

Na decisão que revogou a liberdade, Moraes determinou que a PF (Polícia Federal) investigue se Silveira esteve no hospital. O ministro ordena oitiva com médicos e enfermeiros do plantão.