Prefeitura de SP deve responder Justiça até dia 1º sobre aumento do ônibus

Reajuste de 13,6% ficou abaixo da inflação acumulada do período, 32%. A tarifa de ônibus estava congelada em R$ 4,40 desde 2020 na capital paulista. Os deputados Luciene Cavalcante, Carlos Giannazi e o vereador Celso Giannazi afirmaram no pedido que a reunião do CMTT (Conselho Municipal de Trânsito e Transporte), que definiu o aumento da passagem, foi feita "sem convocação prévia" e não contou com "participação popular".

Procurada, a prefeitura diz que estuda "as medidas cabíveis". A Procuradoria-Geral do Município também confirmou que foi notificada pela Justiça no início da tarde desta segunda.

Reajuste tarifa Metrô e CPTM

A partir de 6 de janeiro, a tarifa dos trens e metrôs também ficará mais cara e custará R$ 5,20. "Aumento é necessário diante de despesas crescentes com manutenção, infraestrutura e pessoal", justificou o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O acréscimo é de 4%, inferior à inflação do período, de 5,09%. A projeção é do IPC-Fipe (índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo).

Quem recarregar Bilhete Único até o dia anterior ao reajuste, ou seja, dia 5 de janeiro de 2025 pagará valor da tarifa antigo. Quando esse saldo acabar e o passageiro fizer uma nova recarga, ele será cobrado R$ 5,20 por viagem. O valor vale para a tarifa comum.